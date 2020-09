Cagliari-Lazio, Lazzari: “Contentissimo per il gol, volevo iniziare nel migliore dei modi. Ora testa ai due big match”

Nel post partita di Cagliari-Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Manuel Lazzari, l’autore della prima rete biancoceleste:

“Aver segnato oggi é una soddisfazione grandissima , ci tenevo molto a iniziare nel migliore dei modi dopo la grande stagione dell’anno scorso. Durante la settimana il mister mi massacra sempre dicendomi di fare gol e quindi sono contento di esserci riuscito. Variabile vento? Per un giocatore é micidiale, ho avuto difficoltà soprattutto nel primo tempo con i lanci di Radu, non potevo prevedere dove sarebbe finita la palla. Mi aspettavo quest’esordio perchè mi ero preparato bene, ero consapevole e concentrato. Per noi è normale faticare durante il ritiro per poi farci trovare pronti per il campionato. Adesso ci aspettano due big match, sicuramente la stanchezza si farà sentire ma ci sarà anche l’adrenalina che ci sarà di aiuto. Dedico il mio gol alla mia fidanzata e alla mia famiglia che nonostante la lontananza mi supporta sempre.”





