Cagliari-Lazio, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida in terra sarda: tra poco più di un’ora si scenderà in campo. Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio per la gara in programma alle 18.00, al Sardegna Arena:

CAGLIARI (4-3-3) – In attesa

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.







