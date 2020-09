Cagliari-Lazio, Marusic: “Sono molto soddisfatto, il ritmo è quello giusto. Dobbiamo continuare sempre così”

Nel post partita di Cagliari-Lazio, il biancoceleste Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di LazioStyle Radio:

“Sono molto soddisfatto della mia prestazione. Mi sento bene fisicamente e non ho problemi a giocare a destra o a sinistra. Sono contento per la vittoria e anche per i miei due assist. Oggi abbiamo fatto una partita difficilissima, e il vento non ci ha aiutato. Dobbiamo prepararci bene anche per le prossime due gare, Atalanta e Inter. Sia tecnica che intensità sono elementi importanti, soprattutto la seconda, dobbiamo continuare a giocare tutte le partite come questa. Il ritmo di oggi era quello giusto, siamo sulla buona strada.”





