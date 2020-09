CALCIOMERCATO – Di Marzio: “C’è una nuova squadra su Bastos”

Stand-by in casa Lazio per quanto riguarda le ufficialità dei nuovi arrivati. Si attende qualche uscita per rispettare i parametri FIGC. Il giocatore in uscita che potrebbe smuovere il mercato è Bastos, ormai messo quasi ai margini della squadra. Infatti come riportato da Gianluca di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale sul difensore angolano è piombata una nuova squadra. Il Porto starebbe sondando il terreno per piazzare un offerta in casa Lazio. Lotito lo valuta 4/5 milioni, adesso si attendono mosse dal Porto.







