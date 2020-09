Calciomercato, la Lazio a caccia di un big offensivo

La finestra di calciomercato sta per chiudersi e in casa Lazio si cerca ancora un jolly offensivo. Sfumato il sogno David Silva, la dirigenza biancoceleste sonda vari profili. Oltre ad El Sharaawy, a Formello nella giornata di ieri solo per questioni personali, sul taccuino di Tare sono presenti Lingard, Draxler e Callejon. I primi due, in forza rispettivamente a Manchester United e PSG, sono in uscita dal club di appartenenza con un contratto in scadenza nel 2021. La valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, ma lo scoglio rimane sempre l’ingaggio molto alto. Per quanto riguarda Callejon, invece, l’ operazione appare più accessibile: lo spagnolo, svincolato dal Napoli, vorrebbe tornare in patria, ma l’ipotesi Lazio lo stuzzica con i capitolini che dovrebbe pagare solamente un ingaggio intorno ai 3 milioni di euro. In ogni caso, complice la norma della FIGC sull’indice di liquidità, prima di compiere un’operazione in entrata la Lazio dovrà cedere: Caicedo rimane in contatto con l’Al Gharafa, ma la trattativa rimane in una fase di stallo. Lo riporta Gazzetta.it







