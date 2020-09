CdS | El Shaarawy a Formello per trattare con la Lazio

La Lazio continua a lavorare per avere una rosa pronta alla nuova stagione: tanti i nomi accostati al club capitolino in questi ultimi giorni, uno di questi è Stephan El Shaarawy. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il giocatore ha effettuato un colloquio esplorativo a Formello con la dirigenza biancoceleste. L’attaccante dello Shangai Shenhua vuole tornare in Serie A.







