ESCLUSIVA LAZIOPRESS | El Shaarawy a Formello solo per salutare degli amici: nessuna trattativa con la Lazio

El Shaarawy a Formello? E’ questa la notizia che da ieri pomeriggio impazza sui giornali e suoi social. La presenza del “Faraone” nella capitale ha suscitato curiosità nel panorama laziale, a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva di mercato e con la Lazio che lavora per gli ultimi innesti utili per perfezionare la rosa. Stando però a quanto appreso in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, il giocatore si è recato a Formello solo per salutare degli amici. Nessuna trattativa in corso quindi tra il club capitolino e l’attaccante. Il fratello Manuel, nonché procuratore il classe ’92, in questo momento si trova in Cina e non sta trattando con la società biancoceleste. Il calciatore dello Shangai Shenhua è a Roma ma si sta allenando da solo, senza aver avuto nessun contatto con la dirigenza biancoceleste. Non è quindi lui il rinforzo su cui Tare sta lavorando, a pochi giorni dalla chiusura del mercato e con la stagione della Lazio che ripartirà proprio oggi.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: