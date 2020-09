GdS | La banda Inzaghi è sempre la stessa: vantaggio e limite

Riparte oggi la stagione della Lazio, con i biancocelesti attesi da tre impegni importanti nel giro di pochi giorni (oggi la trasferta di Cagliari, mercoledì la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta e domenica, sempre in casa, ci sarà la sfida contro l’Inter). Come riporta la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sono sempre gli stessi: poche novità dal mercato e rosa non troppo lunga. La nota positiva sono i big, rimasti tutti agli ordini di mister Inzaghi. La speranza quindi è quella di ripetere la splendida stagione effettuata, ripartendo proprio dal tecnico ed i suoi gioielli ma soprattutto, dall’entusiasmo che ha portato la rosa capitolina a regalare emozioni, proprio come quella della Sardegna Arena, dello scorso dicembre.







