GdS | Marchegiani: “La Lazio può ripetersi. Inzaghi saprà gestire la Champions”

L’ex portiere biancoceleste Luca Marchegiani, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla Lazio e sul percorso che dovrà affrontare quest’anno. Secondo lui i biancocelesti potranno ripetersi e rientrare di nuovo nelle prime quattro della classifica, con Milinkovic, Immobile e Luis Alberto che vorranno confermarsi ai loro livelli. Sul mercato l’opinionista capisce la delusione dei tifosi in vista della Champions, ma riconosce che difficilmente il ds Tare ha sbagliato un colpo, quindi è giusto dare fiducia alla società. Per finire non mancano gli elogi a mister Inzaghi che, per l’ex estremo difensore, è cresciuto molto ed è maturo come la sua squadra, quindi saprà gestire bene la novità della Champions.







