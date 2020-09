Il Messaggero | Lazio, ecco quando Lulic sarà a Formello

Si torna a parlare di Senad Lulic e in particolare lo fa questa mattina Il Messaggero. Secondo il noto quotidiano infatti il capitano biancoceleste, fermo da tempo per un grave problema alla caviglia, potrebbe tornare a Formello nella giornata di giovedì. Il suo ritorno però non permetterà ancora a Simone Inzaghi di inserirlo nelle liste per il campionato e la Champions League anche se la possibilità per l’allenatore e per i compagni di vederlo da vicino, sarà sicuramente una bella notizia.







