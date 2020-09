Il Tempo | La Lazio riparte dal luogo del delitto

La Lazio torna nello stadio in cui ha vissuto l’emozione più grande della scorsa stagione. Quella rimonta negli otto minuti di recupero alla Sardegna Arena rimarrà nella storia. Prima il gol di Luis Alberto per il parziale 1-1, poi la capocciata di Caicedo che ha ribaltato il risultato. Era la fine del 2019, la squadra di Inzaghi stava iniziando a comprendere il proprio potenziale. Da lì in avanti solo il Covid è riuscito ad arrestare la cavalcata dei biancocelesti. Il Tempo\Daniele Rocca







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: