Il Tempo | Lazio, avvio in salita: serve lo spirito prima del Covid

Si parte e Inzaghi merita un sincero buona fortuna da parte di tutti quelli che hanno a cuore il più antico club della Capitale. Oggi pomeriggio a Cagliari toccherà alla vecchia Lazio provare ad arginare l’onda sarda guidata da Di Francesco, ex romanista col dente avvelenato, come anche i suoi giocatori (sono tanti i reduci) vittime nello scorso dicembre della sfida spartiacque del campionato della squadra di Giulini. Luis Alberto e Caicedo condannarono in pieno recupero il bel Cagliari di inizio stagione che, dopo quel clamoroso e contestato ko, perse la bussola fino a scivolare nelle retrovie della classifica dopo aver sognato l’Europa. Simone ha ricevuto poco o nulla dal mercato per opposti motivi: Muriqi è infortunato e alle prese col Covid, Hoedt e Fares presi ma non schierabili sia per problemi burocratici sia per una condizione fisica ancora approssimativa, restano solo il secondo portiere Reina e due panchinari di belle speranze come Escalante e Akpa Akpro. Ieri Lotito è piombato a Formello prima della partenza del gruppo a rincuorare i giocatori e a tranquillizzare Inzaghi che aspetta almeno un altro colpo dal mercato, un giocatore di fantasia in grado di sostituire Correa e Luis Alberto. Ormai le strategie estive di Lotito e Tare sono saltate dopo il voltafaccia di David Silva, la contestazione strisciante della Nord sta per esplodere (l’altra notte scritte a Corso Francia contro un mercato giudicato deludente dagli ultras), serve un colpo di coda da qui fino al 5 ottobre quando non ci sarà più tempo per rimediare. Intanto c’è la Lazio, si gioca, e ci sarebbe tanto bisogno di quello spirito mostrato proprio nell’ultima trasferta al Sant’Elia. Cuore e grinta per gettare il cuore oltre all’ostacolo come accadeva sempre prima del maledetto Covid. Oggi Inzaghi vuole questo, poi un acquisto di qualità. Il Tempo\Luigi Salomone







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: