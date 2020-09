Il Tempo | Lazio, spunta Lingard: Tare va all’assalto

Ultimi giorni di mercato e la Lazio sta lavorando per portare in rosa gli innesti giusti. Secondo quanto riportato da Il Tempo, da mesi Tare lavora sotto traccia per scovare il rinforzo giusto da mettere a disposizione di Inzaghi. Ora l’obiettivo del ds sembrerebbe essere Jesse Lingard, trequartista inglese, classe ’92. Cresciuto nel settore giovanile dei Red Devils, a inizio carriera è stato girato in prestito a diversi club di Premier. E’ rapido, veloce, abile nel dribbling e dotato anche di un ottimo tiro. Nell’ultimo anno però il suo rapporto con la società sembra essersi incrinato; il suo contratto scade nel 2021 e lo United vorrebbe monetizzare al più presto la sua cessione. L’agente del giocatore è Raiola, lo stesso di Fares, e potrebbe strappare un buon prezzo agli inglesi, che lo potrebbero lasciar partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Da valutare la formula, non certo il prestito visto che andrà in scadenza il prossimo giugno.







