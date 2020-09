MOVIOLA – Primo tempo all’inglese, Massa lascia correre e non ha problemi

L’esordio della Lazio in questa nuova Serie A, la vede impegnata in trasferta alla Sardegna Arena, in casa del Cagliari. A dirigere i biancocelesti contro i ragazzi di Di Francesco c’è Davide Massa della sezione di Imperia. L’arbitro ligure utilizza un metro di giudizio molto permissivo, senza fischiare contatti lievi, permettendo alle squadre di giocare. Così la prima frazione si chiude senza particolari occasioni per Massa di mettersi in mostra, ne di estrarre cartellini. Nella ripresa cala l’intensità e la fisicità diventa un fattore, aumentando i falli e gli interventi dell’arbitro. Arrivati alla mezzora sono due i cartellini gialli, uno per parte, assegnati a Marin prima e Leiva poi. Nessun utilizzo del Var, nessuna occasione dubbia in area di rigore. Il nuovo regolamento sembra aver riportato una parvenza di normalità negli arbitraggi, ma anche nella serenità dei giocatori nell’affrontare la partita.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: