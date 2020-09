Nerika, moglie di Bastos, e l’indizio di mercato: “Turchia? Saremo felici di stare dove ce lo permetterà Dio” | FOTO

Il tempo stringe, serve cedere prima di ufficializzare Fares e Hoedt. L’indiziato numero uno a lasciare la Lazio rimane sempre Quisssanga Bastos contesto tra Tuchia e Portogallo (nelle ultime ore sono circolate voci di un interesse del Porto) con l’angolano neanche partito per Cagliari. Con la situazione ancora bloccata a lanciare un flebile indizio di mercato ci ha pensato la moglie Nerika che, via social, rispondendo ad una domanda circa un futuro in Turchia o a Roma ha risposto: “Non siamo mai stati in Turchia, saremo felici di stare dove Dio ce lo permetterà. Sempre!“.







