PAGELLE – Luis Alberto incanta e Immobile timbra, tutto come al solito. Marusic come Bale

Strakosha 6 – Il vento rende complicato prevedere le traiettorie e giocare il pallone palla al piede, qualche errore di misura arriva ma questa sera è comprensibile. Non si capisce il motivo invece per cui ha preso la tendenza a respingere centralmente le conclusioni avversarie a cui regala una seconda chance.

Patric 7 – Non è facile trasformare i fischi in applausi, lo spagnolo è riuscito a convincere anche il peggior detrattore. Costringe Joao Pedro a cercare fortuna in altre zone del campo e avvia l’azione del raddoppio con un perfetto cambio di gioco.

Acerbi 6,5 – Simeone, Despodov e Pavoletti. Sono i tre attaccanti rossoblu che ha dovuto marcare, tutti col medesimo ottimo risultato.

Radu 6,5 – Non ha problemi nel controllare Sottil, una randellata ad inizio gara per fargli capire subito di non provare a creare problemi.

Dall’89’ Parolo SV

Lazzari 7 – Interrompe il monopolio di Immobile come primo marcatore stagionale sfruttando dopo pochi minuti una incursione di Marusic e una dormita di Lykogiannis. Con le sue accelerazioni crea il panico nella difesa rossoblù peccando in generosità al momento finale, poteva anche tentare la conclusione in un paio di affondi.

Milinkovic 6,5 – Dominio totale fisico e tecnico per larga parte del primo tempo poi gestisce le energie in vista dei prossimi impegni.

Dal 70′ Akpa Akpro 6 – Se avete visto i palloni che ha recuperato comprendete il motivo per cui Inzaghi ha deciso di concedergli un’opportunità.

Lucas Leiva 6.5 – Sessanta minuti da Leiva, sradica palloni e fa ripartire l’azione. Dissipa ogni dubbio legato alla sua condizione dopo l’operazione al ginocchio, prende un giallo e viene richiamato in panchina anche per preservarlo per l’Atalanta.

Dal 63′ Escalante 6 – Esordio in Serie A per l’argentino che non ha avuto modo per mostrare le sue qualità.

Luis Alberto 7,5 – Se fosse la partita fosse un film, lo spagnolo potrebbe vantare due Oscar: il primo per la sceneggiatura generale e il secondo come migliore attore. Nel primo tempo divide la scena con i compagni, nella ripresa si prende il palcoscenico da protagonista assoluto.

Dall’89’ Cataldi SV

Marusic 7,5 – Ha aperto la stagione nello stesso modo come l’aveva chiusa: giocando a sinistra e in versione assistman. Concentrato in fase difensiva, devastante e decisivo in fase di spinta. Ci sta poco da aggiungere.

Correa 6 – Non gioca male ma non riesce ad incidere in una gara che era perfettamente nelle sue corde, soprattutto nelle praterie del primo tempo. L’argentino dà spesso la sensazione di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato.

Dal 70′ Caicedo 6 – Venti minuti per tenere palla e guadagnarsi qualche fallo.

Immobile 7 – Timbra per il quarto anno consecutivo alla prima giornata, non stupisce più vederlo nel tabellino dei marcatori. Ci è andato vicino con un paio di conclusioni nel primo tempo, un modo per registrare i piedi per la ripresa quando trova l’angolino dello 0-2.

All. Inzaghi 8 – Il gioco è sempre lo stesso, gli interpreti pure così come non cambia il risultato. Manda un messaggio ad avversari e società. La qualità per fare bene ci sta, se dal mercato arrivasse un aiuto concreto il divertimento può aumentare.





