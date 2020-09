PAIDEIA | Annullate le visite d’idoneità per Hoedt

AGGIORNAMENTO 26-09: Sono state annullate le visite mediche di idoneità per Wesley Hoedt in programma questa mattina in Paideia. Nei prossimi giorni, il giocatore si sottoporrà ai consueti controlli di rito.

Sono state fissate per domani mattina alle ore 8 presso la Clinica Paideia, le visite d’idoneità sportiva per il “nuovo” acquisto della Lazio Wesley Hoedt.





