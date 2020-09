PRIMAVERA1 | Sampdoria-Lazio, la designazione arbitrale

La Lazio Primavera non vuole fermarsi più.. Dopo i primi due successi stagionali con Torino e Cosenza, i biancocelesti domani alle 13 affronteranno in trasferta la Sampdoria. Come reso noto dal sito ufficiale biancoceleste, la sfida sarà diretta dal signor Marco Monaldi della sezione di Macerata, con l’ausilio degli assistenti Veronica Martinelli e Massimo Salvalaglio.







