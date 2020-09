Serie A, incredibile rimonta del Benevento ai danni della Sampdoria: buona la prima per i fratelli Inzaghi

Buona la prima per i fratelli Inzaghi: sia la Lazio che il Benevento, nella loro prima gara ufficiale del campionato 2020/21, guadagnano la vittoria.

I biancocelesti di Simone si impongono, con poca difficoltà, per 2-0 in casa del Cagliari. Grande impresa invece quella di Pippo Inzaghi e del suo Benevento: i neopromossi infatti, sotto di 2 gol in casa della Sampdoria, rimontano andando a segno per 3 volte e ottenendo così 3 punti preziosissimi. Prossimo appuntamento per i fratelli Inzaghi fissato per mercoledì 30 settembre in vista del recupero della prima giornata di Serie A: sarà Lazio-Atalanta e Benevento-Inter.





