Siparietto tra i fratelli Inzaghi vittoriosi. Pippo: “Ho chiamato a casa, mio padre piangeva. Da Simone ho solo da imparare”

Momenti di amore fraterno ai microfoni di Sky Sport dove, al termine dei match di Lazio e Benevento, i fratelli Inzaghi si sono ritrovati. Il primo a prendere la parola è stato Simone: “Faccio i complimenti a Pippo, la sua partita forse era più complicata della mia. È una neo promossa e giocava contro la Sampdoria che ha fatto acquisti importanti. Gli fanno fatti i complimenti, l’unica cosa che mi dispiace è che non ha il ritorno d’immagine che mi sarebbe piaciuto vedere. Quando hai saputo il risultato del Benevento? Il nostro responsabile della comunicazione De Martino mi ha informato dopo il nostro doppio vantaggio”. Alle parole del tecnico laziale, replica poi il tecnico del Benevento: “Il quando perdevo ho letto sul tabellone il gol di Lazzari e quindi in me c’era una piccola felicità nonostante il mio risultato. Simone ormai è un esempio per noi allenatori per ciò che sta facendo. È stata una giornata bellissima per tutti e due, lui non è più una sorpresa, è una conferma per tutto ciò che sta facendo. c’è da solo da imparare da un tecnico come lui”. Lo scambio di battute però non finisce qui. Simone riprende ancora: “Penso che ognuno abbia il proprio percorso, posso solo dire che le nostre squadre vivono giornalmente la passione e l’amore che prima mettevamo da calciatori e ora da allenatori. Sono felice per me, per Pippo che ha ottenuto questa grande vittoria. Un pensiero va anche ai nostri genitori che non so come si possano essere divisi il compito tra le due partite (ride n.d.r.). Da calciatori io ho fatto cento gol, Filippo oltre trecento e già da qui si vede la differenza”. Riguardo i genitori, Pippo precisa: “Ho chiamato a casa e mio padre piangeva e non lo sentivo”.







