SOCIAL | I biancocelesti festeggiano la prima vittoria in campionato e Lazzari ringrazia Marusic per l’assist.. | FOTO

Buona la prima per i ragazzi di Inzaghi che hanno condiviso sui social con i tifosi la gioia dei 3 punti conquistati a Cagliari.

Il Sergente è tornato a gioire dopo una grande prova. La Lazio riprende la sua corsa ed espugna Cagliari con un secco due a zero frutto di classe e capacità di soffrire. Al termine della gara, via social, Milinkovic ha così voluto esultare: “Chi comincia bene è a metà dell’opera”. Immobile e Leiva si congratulano con la squadra. Lazzari ringrazia Marusic per l’assist che risponde “Che giocatore!”. Anche Pepe Reina mostra supporto alla propria squadra “Buon inizio in Serie A. Fiducia e lavoro di squadra!”.

Ma è proprio il montenegrino Adam Marusic a ricevere il maggior numero di complimenti dai propri compagni di squadra per la grande prestazione e il doppio assist, a Lazzari e Immobile. Sotto al suo post di instagram si affollano i commenti dei calciatori biancocelesti: Correa lo definisce “Adam-Messi”, Leiva lo elegge “MVP” e non manca il supporto da casa di Luiz Felipe: “Bravo mio fratello!”

Visualizza questo post su Instagram Chi comincia bene è a metà dell’opera #Sergente Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) in data: 26 Set 2020 alle ore 11:21 PDT

Visualizza questo post su Instagram Grande prestazionebuona la prima!!!bravi ragazzi!!! @official_sslazio @marco_rosi_photographer #forzalazio⚪️ Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17) in data: 26 Set 2020 alle ore 11:53 PDT

Visualizza questo post su Instagram Importante cominciare con una vittoria . #forzalazio⚪️ #nonmollaremai Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas) in data: 26 Set 2020 alle ore 11:40 PDT

Visualizza questo post su Instagram grazie @adamarusa17 Un post condiviso da Manuel Lazzari (@manulazza29) in data: 26 Set 2020 alle ore 11:52 PDT

Visualizza questo post su Instagram Buon inizio in @SerieA. Fiducia e laboro di squadra. ! #CMonEagles Un post condiviso da Pepe Reina (@preinaofficial) in data: 26 Set 2020 alle ore 12:01 PDT

Visualizza questo post su Instagram Importante partire bene +3 ⚪🔵🦅 Un post condiviso da @ adamarusa17 in data: 26 Set 2020 alle ore 11:57 PDT







