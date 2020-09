27 settembre 1992, Paul Gascoigne faceva il suo esordio in maglia biancoceleste

Era il 27 settembre del 1992. La Lazio allenata da Dino Zoff debuttò stagionalmente nel campionato italiano di massima serie affrontando il Genoa allo Stadio Olimpico di Roma.

Accolto con grandissimo entusiasmo dal popolo biancoceleste, Paul Gascoigne fu inserito per la prima volta nella formazione titolare della Prima Squadra della Capitale. In questo modo il talento inglese debuttò con la maglia biancoceleste in Serie A.

La gara d’esordio di Gascoigne si concluse in parità: al vantaggio biancoceleste di Gregucci, che trovò la via del gol al 58′, rispose all’80’ Padovano.

