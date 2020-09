CALCIOMERCATO | La Lazio fa muro e rifiuta le offerte della Juventus per Correa

Joaquin Correa è entrato, da giorni, nei radar della Juventus per completare il reparto offensivo, dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Come riporta Il Messaggero questa mattina però, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, avrebbe rifiutato l’offerta arrivata da Torino: prestito biennale a 6 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 50 milioni, fissato per il 2022. L’argentino è al centro del progetto della Lazio di Simone Inzaghi, e sarà davvero molto difficile convincere Lotito a lasciar partite Correa, ma la Juventus non ha nessuna intenzione di mollare. L’operazione per le casse biancocelesti è potenzialmente ricca, ma il presidente della Lazio Lotito continua a fare muro e rifiutare le offerte del club di Andrea Agnelli.







