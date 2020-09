CALCIOMERCATO | Lazio a colloquio con il Manchester United per Andreas Pereira

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano la Lazio ha avviato i colloqui con il Manchester United per portare il trequartista Andreas Pereira in biancoceleste. E’ considerato “un’opzione” per il club di Simone Inzaghi. Le negoziazioni con il Manchester sono appena iniziate.

