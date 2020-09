CALCIOMERCATO | Lazio, per la difesa c’è Alderete del Basilea

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la Lazio sta lavorando non solo per il centrocampo ma anche per la difesa.

L’arrivo di Hoedt, infatti, quasi certamente non sarà l’ultimo per la retroguardia di Inzaghi. Tare sta infatti trattando Omar Alderete del Basilea. Il difensore paraguaiano è un centrale mancino e il club biancoceleste potrebbe chiudere l’affare tra i 7 e gli 8 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Alderete prenderebbe il posto di Vavro, vicino al ritorno al Copenaghen, suo vecchio club da cui potrebbe ripartire dopo l’annata negativa in biancoceleste.





