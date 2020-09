Genoa, dopo Perin anche Schöne positivo al Covid-19: entrambi salteranno il Napoli

AGGIORNAMENTO 27/09/2020 – Dopo la positività di Mattia Perin al Covid-19, riscontrata nella giornata di ieri, anche un altro giocatore del Genoa salterà la sfida di quest’oggi contro il Napoli a causa del Coronavirus: come riporta Sportmediaset.it, anche il centrocampista Lasse Schöne è risultato debolmente positivo al Covid-19. Come Perin, anche il giocatore danese non è partito per la trasferta di Napoli, e resterà in isolamento. Il resto del gruppo rossoblù è tutto negativo e prenderà parte alla sfida di quest’oggi, spostata dalle 15:00 alle ore 18:00.

Come si apprende dal sito Calciomercato.com, il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid e salterà dunque la traferta di Napoli di domani come confermato dalle parole dell’allenatore rossoblù Rolando Maran nella conferenza stampa di oggi.







