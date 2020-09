LAZIO WOMEN | In rimonta arriva il primo successo in Coppa Italia contro il Brescia

Si è da poco conclusa la prima partita del girone di Coppa Italia per la Lazio Women. Le biancocelesti di Seleman si impongono a Brescia per 1-3 in rimonta: a segno Visentin, Martin e Mattei.

Partita che si era messa male per la Lazio con il vantaggio della formazione di casa ma che poi si conclude in bellezza con la rete della vittoria giunta nei minuti di recupero. Ora le biancocelesti si trovano in testa al girone, in attesa dell’Inter. Ma il prossimo impegno della Lazio Women sarà in campionato: il 4 ottobre andrà infatti scena la gara con il Perugia.





