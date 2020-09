Prima di Serie A, non è stata solo la Lazio a giocare senza “nuovi acquisti” tra i titolari

In tempo di coronavirus, fare campagna acquisti è difficile. Tra tempi dilatati e occasioni da cogliere al volo, i grandi acquisti sono stati pochi. La Lazio, pur avendo acquistato Pepe Reina, Escalante, Muriqi e Fares, non ha fatto esordire – per diversi motivi – nessuno di questi dal primo minuto, raggiungendo in ogni caso la vittoria. Ma è la sola? Assolutamente no: anche altre squadre come Torino, Napoli, Milan ed Atalanta non hanno fatto partire dall’inizio i loro nuovi acquisti, lasciandoli in panchina e facendoli subentrare a partita in corso. I risultati, però, sono stati in ogni caso confortanti. A parte i Granata, tutte le altre squadre, compresa la Lazio, hanno portato a casa i tre punti: il Napoli con un 0-2 fuori casa contro il Parma; il Milan, vincendo con una doppietta di Ibrahimovic contro il Bologna; l’Atalanta, travolgendo, come suo solito, 2-4 il Torino. I granata, invece, hanno perso la loro prima partita (quella contro i bergamaschi, invero, è stata la seconda, ma la prima per i lombardi), contro la Fiorentina, per un gol di Castrovilli.







