PRIMAVERA 1 | SAMPDORIA-LAZIO 1-1 ( 58′ aut. Ndrecka, 82′ Moro)

90′ + 4′ – FISCHIO FINALE! Termina in parità (1-1) la seconda gara di campionato per la Lazio di Menichini. Dopo il successo contro il Torino, i giovani biancocelesti ottengono un altro punto contro la Sampdoria salendo pertanto a 4 punti in classifica.

90′ – L’ARBITRO CONCEDE 4 MINUTI DI RECUPERO

90′ – ALTRA SOSTITUZIONE PER I BIANCOCELESTI! Esce Nimmermeer ed entra Tare.

88′ – SECONDO CAMBIO PER LA LAZIO! Dopo l’ottima gara Raul Moro abbandona il campo e lascia il posto a Marinacci

82′ – PAREGGIOO DELLA LAZIOO! Dal dischetto Raul Moro non sbaglia e insacca la rete che regala il pareggio alla Lazio. Gara di nuovo in parità a poco meno di 20 minuti dalla fine

81′ – CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Grande azione di Raul Moro che parte in serpentina personale, crossa al centro e trova un tocco di mano

72′ – PRIMO CAMBIO PER LA LAZIO! Bertini lascia il posto a Castigliani

58′ – VANTAGGIO SAMPDORIA. Palla al centro di Prelec per Yayi Mpie che calcia male e sul corpo di Ndrecka, la cui deviazione beffa l’estremo difensore della Lazio, Furlanetto. Biancocelesti sfortunati in questa situazione.

46’ – INIZIA IL SECONDO TEMPO! Il primo possesso palla è per la formazione biancoceleste

45’ + 1’ – FINE PRIMO TEMPO! Termina con un minuto di recupero la prima frazione di gioco. Squadre che, al fine primo tempo, vanno negli spogliatoi a rete inviolate

39’ – PALOOO! Passaggio di Raul Moro a Shehu che calcia di prima intenzione e colpisce il palo. Grande occasione per la Lazio che sfiora il vantaggio

19’ – TIRO DI BERTINI! Lazio vicina al vantaggio, Bertini calcia dall’interno dell’area di rigore e viene respinto in extremis in angolo

3’ – Subito pericolosa la Sampdoria: Prelec a tu per tu con Furlanetto, ma il portiere biancoceleste si distende ed evita il vantaggio blucerchiato

PARTITI! – Fischio d’inizio per Sampdoria e Lazio, gara valida per la seconda giornata di campionato Primavera

Torna in campo la Lazio Primavera. Dopo la bella vittoria in casa del Torino per 3-2, nella prima giornata di campionato, è tempo di un’altra trasferta, questa volta a Genova, contro la Sampdoria. I blucerchiati arrivano, a differenza dei biancocelesti, da una sconfitta per 3-0 in casa dell’Inter. Ecco le formazioni ufficiali del match valido per la seconda giornata di Primavera 1 Tim:

SAMPDORIA (3-5-2): Saio; Aquino, Angileri, Rocha; Ercolano, Trimboli, Yepes, Siatounis, Giordano; Prelec, Yayi Mpie. A disposizione: Zovko, Doda, Brientan, Gaggero, Miceli, Marrale, Bellucci, Somma, Krawczyk, Sepe, Paoletti, Napoli.

Allenatore: Felice Tufano

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Novella, Franco, Pica, Ndrecka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Nimmermeer, Moro. A disposizione: Peruzzi, Zappalà, Pino, Migliorati, T. Marino, Ferrante, Marinacci, Tare. Castigliani.

Allenatore: Leonardo Menichini







