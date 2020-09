Roma-Juventus, finisce 2-2: un rigore per parte ed un espulsione per i bianconeri

Il posticipo della seconda giornata di campionato, Roma-Juventus, è finito 2-2. I giallorossi sono andati in vantaggio per ben due volte, entrambe grazie alle segnature di Jordan Veretout: primo gol su rigore per un fallo di mano di Rabiot, evidente, che Di Bello fischia quasi subito. Pareggio della Juventus con Cristiano Ronaldo, sempre su rigore, stavolta per un tocco di mano di Lorenzo Pellegrini. Ancora vantaggio della Roma con l’ex Fiorentina, ma alla fine è il campione portoghese CR7 a ristabilire la parità con un tiro di testa dopo uno stacco imperioso. Finisce in pareggio tra la Juventus e la Roma allo Stadio Olimpico di Roma, anche se i bianconeri hanno giocato per trenta minuti in 10, visto che Adrien Rabiot ha subito una doppia ammonizione (la prima per il fallo di mano da rigore, la seconda per un fallo tattico che gli è costata l’uscita dal campo anzitempo).







