Buon compleanno Luis Alberto: il messaggio di auguri della Lazio | FOTO

Oggi, 28 settembre 2020, il “Mago” biancoceleste, Luis Alberto compie gli anni. Dal 2016 in maglia biancoceleste, Luis Alberto ha conquistato anche due trofei con la Lazio: la Coppa Italia nella stagione 2018/2019, vinta per 2-0 contro l’Atalanta, e la Supercoppa Italiana nella passata stagione, vinta contro la Juventus per 3-1 in quel di Riyad, in Arabia Saudita, dove si è reso protagonista anche in fase realizzativa, con il gol dell’1-0 siglato proprio dallo spagnolo. Sempre nella scorsa stagione, a livello personale, si è reso protagonista con i suoi assist, vincendo la classifica assistman della Serie A, realizzando 15 assist vincenti in 34 presenze.

Nel giorno del suo 28esimo compleanno, la Lazio, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto fare gli auguri al “Mago” di San José del Valle. Il post pubblicato, che raffigura un’immagine dello spagnolo, è accompagnato dalla frase: “Buon compleanno a Luis Alberto, che oggi compie 28 anni!”.







