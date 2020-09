Cagliari-Lazio, Marusic migliore in campo

Due assist, un controllo di tacco al volo e una prestazione superlativa. Marusic, adattato sulla fascia sinistra da Inzaghi, ha strappato applausi ed è stato il migliore in campo alla Sardegna Arena. Ottima la sua prestazione, a dimostrazione che quando si trova in forma può essere un’arma in più per Simone Inzaghi. Già si era rimesso in mostra nel campionato precedente proprio sulla sinistra, ma quella di sabato è stata forse una delle sue migliori partite da quando è alla Lazio.







