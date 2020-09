CALCIOMERCATO | Due Pereira per la Lazio: in arrivo Andreas, si tratta Gabriel del Monaco

Ad una settimana dal termine del calciomercato, la Lazio sta cercando di accontentare le richieste di mister Simone Inzaghi, con l’obiettivo di inserire in rosa altri giocatori per dare più alternative alla squadra. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il club biancoceleste è molto vicino a chiudere per Andreas Pereira, classe ’96 del Manchester United, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore brasiliano, dato in arrivo dall’esperto di mercato, è un profilo gradito da mister Inzaghi. Inoltre, il centrocampista, non è l’unico Pereira in orbita Lazio: il club sta trattando infatti, il giovane portiere Gabriel Pereira di proprietà del Monaco. Il classe 2002 ha cittadinanza italiana, ed ha già diverse presenze con le Nazionali giovanili del Brasile. Da un Pereira a centrocampo, al giovane Pereira in porta. La Lazio vuole puntellare la sua rosa.

