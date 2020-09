Calciomercato Lazio, Sabiri non arriverà, ecco la sua prossima destinazione

Alcuni giorni fa era uscita la notizia dell’imminente arrivo alla Lazio del centrocampista marocchino Sabiri che poi sarebbe stato subito girato in prestito alla Salernitana. Oggi però il sito Transfermarkt, ha ufficializzato la non chiusura della trattativa, aggiungendo che il giocatore dovrebbe sbarcare comunque in Italia dove dovrebbe vestire la maglia dell’Ascoli.

