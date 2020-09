CALCIOMERCATO – Magliocchetti: “Pereira è fatta, alle modalità che piacciono alla Lazio”

Inzaghi ha sottolineato più volete quanto la squadra non sia ancora completa per affrontare sia il campionato che la Champions League. Il tecnico spera ancora in qualche rinforzo e di grande qualità. Daniele Magliocchetti ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha parlato appunto di calciomercato, e del nuovo obiettivo di Tare: “Non si tratta di un inserimento, idea o tentativo. Da quello che risulta a me Pereira alla Lazio è un’operazione fatta. Alle modalità che vanno bene alla società. Prestito e diritto di riscatto. Per tesserarlo però serve un’uscita. Occhio a Lukaku che potrebbe essere estromesso dalla lista dei 25. Ma anche Caicedo da tenere d’occhio”.







