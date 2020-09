Dalla Turchia, Muriqi negativo al secondo tampone

Il noto giornalista turco Arlind Sadiku riporta un importante aggiornamento relativamente allo stato di salute del neo acquisto Vedat Muriqi, risultato negativo al primo tampone per Covid-19.

“Grandi notizie

Vedat Muriqi è appena risultato negativo al secondo test per Covid19. È libero di tornare a Roma. Dopo più di un mese senza allenamenti, arriverà alla Lazio questa settimana a Formello per il primo tr. sessione. Si spera che sia in forma per la sfida contro la Macedonia del Nord.”

Great news

Vedat Muriqi has just tested negative in second test for Covid19. He is free to return in Rome. After more than a month without training, he will join Lazio this week in Formello for first tr. session. Hopefully he will be fit for s/f vs North Macedonia. #lazio pic.twitter.com/ThnJ3pJqz2

— Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) September 28, 2020