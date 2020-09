FORMELLO | Seduta d’allenamento con la testa rivolta verso l’Atalanta

Dopo l’ottimo debutto in campionato della Lazio, con i tre punti conquistati in casa del Cagliari, è tempo di pensare alla 1° giornata di Serie A: mercoledì sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si recupererà la sfida valida per il primo turno di campionato, che vedrà la squadra di Inzaghi affrontare l’Atalanta. Questa mattina al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la seduta di allenamento in vista della sfida contro la squadra di Gasperini. Dopo un iniziale riscaldamento, il gruppo si è diviso in due squadre per fare alcune prove tattiche. Assenti ancora gli infortunati Luiz Felipe, Lulic e il nuovo acquisto Muriqi, anche Bastos non ha preso parte alle seduta. Djavan Anderson, dopo il lavoro con la squadra, inizialmente non ha preso parte alle prove tattiche, per poi dare il cambio all’altro nuovo acquisto, Mohamed Fares, in attesa di essere ufficializzato, che ha concluso l’allenamento con un lavoro differenziato con il pallone. Lavoro differenziato, basato sulla corsa, anche per Vavro. Al termine delle prove tattiche, i titolari scesi in campo nella trasferta di Cagliari, hanno concluso l’allenamento rientrando negli spogliatoi. Mentre i subentrati, insieme a chi non ha giocato, ha effettuato una partitella a metà campo. Questa è la prima settimana che porterà i biancocelesti al primo tour de force della stagione, con tre gare, compresa la vittoria di Cagliari, in otto giorni (mercoledì 30 l’Atalanta e domenica 4 ottobre l’Inter), per poi lasciar spazio alla pausa del campionato per gli impegni della Nazionale di Roberto Mancini.

