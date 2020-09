GdS | Inzaghi-Lazio, il rinnovo è in bilico e con Lotito è sempre più gelo

“L’incontro con Lotito? Adesso il presidente ha altro da fare. C’è da chiudere il mercato, poi deve occuparsi pure della Salernitana e della altre sue aziende. Ci vedremo più in là”. Nel dopopartita di Cagliari-Lazio, Simone Inzaghi aveva il sorriso stampato in faccia. Per il successo ottenuto dalla sua Lazio alla Sardegna Arena, per quello conquistato in contemporanea dal fratello Pippo con il Benevento sulla Sampdoria e per tante altre piccole-grandi cose. Quel sorriso a trentadue denti è venuto meno solo alla domanda che a Simone è stata posta in merito al suo rinnovo contrattuale. Con quella frase buttata là che scarica su Lotito le colpe di un accordo che non solo non c’è ancora, ma è privo ancora di basi per poterlo trovare. E in quel sottolineare che il presidente ha altro a cui pensare c’è ovviamente una chiara frecciata polemica.

L’APPUNTAMENTO

Inzaghi non è contento di questa situazione. È alquanto singolare che non si sia trovato il tempo di cominciare se non altro a parlare del contratto dell’allenatore. Che scade il 30 giugno del 2021, cioé appena tra nove mesi. Avere un allenatore in scadenza significa tante cose. E tutte negative. Ne va soprattutto della sua credibilità nei confronti dello spogliatoio e della stessa società. Sono stati rinno- vati i contratti dei big, da Luis Alberto a Immobile fino ad Acerbi, tutte mosse che hanno una logica, ma che dal punto di vista temporale avevano minore urgenza. Non si è (ancora) pensato di farlo con Inzaghi che – in quanto allenatore – è il perno dell’intero progetto. L’appuntamento tra il presidente e l’allenatore dovrebbe esserci durante la prossima pausa di campionato. A mercato chiuso. Il condizionale è d’obbligo, perché l’appuntamento ufficialmente non è stato ancora fissato. È vero che Lotito e Inzaghi si incrociano spesso a Formello, si sentono di frequente e non c’è bisogno di organizzare formalmente un incontro. Però anche questo elemento contribuisce a rendere la situazione confusa.

LA TRATTATIVA

I principali nodi riguardano l’aspetto economico e la durata del nuovo contratto. Inzaghi guadagna attualmente una cifra di 1,8 milioni annui con l’aggiunta di qualche bonus. La società sembrerebbe disposta a far lievitare l’ingaggio fino ad una somma vicina ai 3 milioni di euro, bonus compresi. Una ipotesi che, se fosse confermata, non vedrebbe il tecnico soddisfatto. Inzaghi si aspetta infatti un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi quattro anni. Che, oltre ad una serie di record, ha regalato alla società tre nuovi trofei ed una qualificazione in Champions che mancava da tredici anni. E che, più in generale, ha ridato alla Lazio una fisionomia da squadra di primo livello. Le distanze tra tecnico e presidente insomma sono notevoli. E forse anche per questo la trattativa per il rinnovo è stata finora sempre rinviata. Adesso però non si può più tergiversare. La questione va risolta. E non sarà facile.

La Gazzetta dello Sport

