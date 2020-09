Giancarlo Inzaghi a Sky: “Orgoglioso dei miei figli, soffro molto a vederli dalla televisione”

Ospite ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Inzaghi, padre di Simone e Filippo, ha espresso la sua soddisfazione per le vittorie dei figli all’esordio in campionato non nascondendo però l’amarezza per aver dovuto festeggiare solamente davanti alla televisione. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Ho visto le due partite in contemporanea grazie a Diretta Gol, io ho l’abitudine per scaramanzia di vedere le partite da solo in camera mia e quindi con mia moglie ci scambiamo solamente alcune considerazioni in pochi secondi”.

Sui figli: “La cosa che mi rende più orgoglioso di loro è la serietà con cui affrontano ogni cosa tra cui le partite che devono affrontare. Sono diventati due uomini ma dentro casa portano sempre il massimo del rispetto e non alzano mai il tono della voce, ad esempio quando capita di discutere a me non dicono niente e vanno da mia moglie per farmi dire da lei di calmarmi”.

Su Lazio-Benevento: “Sia per me che per mia moglie sarà una totale differenza anche se lei a differenza mia, riesce a nascondere il proprio stato d’animo mentre io non ci riesco e a volte devo ammettere che mi scappa anche qualche parola di troppo”.

