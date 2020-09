Jony, mezz’ora per lui all’esordio con l’Osasuna

L’avventura di Jony all’Osasuna non inizia proprio nel migliore dei modi. La squadra di Pamplona ha infatti perso per 3-1 in casa con il Levante. Per Jony poco più di mezz’ora in campo nella sua prima partita in questo ritorno nel campionato spagnolo.

