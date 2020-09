Lazio, Inzaghi al premio Scopigno: “Fares e Hoedt non vengono annunciati per motivi legati all’indice di liquidità”

Durante la cerimonia per la consegna del premio Scopigno, è intervenuto l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, nominato come miglior allenatore dello scorso campionato, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Buonasera a tutti, è stato un bel sabato sia per me che per Filippo ed è stato giusto per la nostra famiglia festeggiarlo in quel modo.”

Sul fratello Filippo: “Ognuno di noi ha il proprio percorso, il suo è stato quello di partire dai giovani e di fare tanta gavetta, noi allenatori dipendiamo dai nostri giocatori e dai risultati. Poi noi abbiamo la fortuna di fare questo lavoro con passione.”

Sul Benevento: “Secondo me ha la possibilità di salvarsi perchè ha un’ottima società ed un grande allenatore, poi è chiaro che le tre neopromosse sono quelle più a rischio per tornare in serie b anche se mi auguro che la lotta coinvolga più squadre.”

Sulla squadra: “Stiamo lavorando per allargare la rosa sapendo che in questo momento tre partite a settimana non ci volevano, però ci stiamo attrezzandio con la società affinchè si possano avere maggiori ricambi.”

Su Hoedt e Fares: “C’è un problema di indice che fa si che per far entrare dei giocatori ne devono uscire altri, sappiamo di essere in ritardo e dobbiamo lavorare bene in questi quattro giorni, poi dopo la sosta si ripartirà con più rotazioni. Il problema è che in queste tre partite abbiamo pochi giocatori ma sono convinto che dopo la sosta saremo più completi”.

Su Pereira: “E’ un giocatore di qualità che potrebbe aiutarci molto, ma in questo momento non voglio parlare di giocatori che non fanno parte della mia squadra.”

Sul rapporto con Lotito: “C’è un rapporto tranquillo, ognuno fa il proprio lavoro e cerca di farlo nel migliore dei modi, c’è grandissimo rispetto e confronti quasi quotidiani. Non c’è nessuna fretta di rinnovare il contratto perchè ancora c’è e l’importante ora è lavorare nel migliore dei modi.”

Sulle parole di Tare: “Ha detto cose giuste ma che conoscevo già e non avevo bisogno di sentirle oggi, i 6-7 acquisti ci daranno una mano, abbiamo dei problemi però mancano quattro giorni e dopo la sosta sarà più semplice per tutti.”

