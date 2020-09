Lazio, Luiz Felipe torna a lavorare in campo

Dopo 15 giorni di assenza a causa di una botta al piede ricevuta nell’amichevole contro il Frosinone Luiz Felipe è tornato ad allenarsi in campo, seppur ancora in disparte. Recuperarlo per l’Inter è molto difficile, più probabile che venga reinserito gradualmente in vista della quarta giornata, sfruttando anche la sosta, utile alla Lazio anche per abbracciare definitivamente ed inserire gli ultimi acquisti.

