Lutto per l’ex portiere della Lazio Muslera: scomparsa la mamma Norma

Non ce l’ha fatta Norma, la mamma dell’ex portiere biancoceleste, Fernando Muslera. La donna è scomparsa in seguito a un brutto male contro cui combatteva da tempo. Il calciatore, che da mesi è ai box in seguito a un grave infortunio, aveva ottenuto il permesso di volare in Uruguay per stare vicino alla sua famiglia.

Il club del Galatasaray ha voluto fare condoglianze al suo capitano, tramite gli account social ufficiali: “Con grande tristezza abbiamo appreso che la preziosa mamma del nostro capitano Fernando Muslera ha perso la vita. Condividiamo il dolore di Muslera e della sua famiglia e gli porgiamo le nostre condoglianze”.

