Mancini: “Vialli e Mihajlovic sono un esempio. Riapertura stadi? Si può entrare in molti più di 1000”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, è stato ospite dell’incontro “Quando lo sport fa stare bene” al Festival di Salute ‘Frontiere’ sul sito di ‘Repubblica’. Tra i diversi argomenti trattati, Mancini ha ricordato l’importanza di fare attività fisica, per la prevenzione e la cura delle malattie, ed ha parlato dell’esperienza con la malattia di due suoi amici ed ex compagni di squadra, ovvero Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli: “Prima di essere un allenatore sono stato calciatore, sono riuscito a giocare molti anni perché ho sempre condotto una vita sana e cerco di condurla anche adesso. Vialli e Mihajlovic? Sono un esempio per tutte le persone che si ammalano, aver raccontato la loro malattia può aver aiutato tante persone nella loro stessa situazione”.

Essendo testimonial della fondazione “Insieme contro il Cancro”, Mancini ha spiegato come un allenatore, sia importante per indirizzare i ragazzi, verso uno stile sano di vita: “Da quando ho smesso di giocare ho continuato ad allenarmi tutti i giorni. Consiglio a tutti di fare sport perché si vive meglio e aiuta ad essere migliori in tutto”.

Fare troppo sport però può far male, come per esempio per i calciatori con calendari sempre più fitti di partite. Ecco un ricordo di Mancini di quando era calciatore: “Una volta si andava in ritiro e non si facevano partite importanti per un mese. Ora dopo una settimana si gioca. I ragazzi con 2-3 partite a settimana non riposano quasi mai. Una preparazione più adeguata e meno partite sarebbe la cosa migliore”.

Infine, il ct della Nazionale, è tornato a parlare della riapertura graduale degli stadi ai tifosi, sempre nel rispetto delle regole e della sicurezza: “L’altra sera a Sassuolo ho visto persone in fila ad una distanza giusta per la salute di tutti. Negli stadi si può entrare in molti più di 1000”.

