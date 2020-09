Premio Scopigno e Pulici, Tare: “Prima ci criticano, poi salgono sul carro. Pereira? Arriverà a giorni”. E sulle trattative ed il rinnovo di Inzaghi…

Nel corso della cerimonia di consegna del Premio Scopigno e Pulici relativo alla stagione 2019\2020, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio il ds biancoceleste Igli Tare: “Mercato? Stiamo lavorando per risolvere dei problemi, non li abbiamo solo noi, ma tutto il calcio mondiale. Siamo in dirittura d’arrivo, ma senza firma non mi pronuncio. Avremo una squadra più competitiva, non capisco il nervosismo intorno a noi: se non c’è credibilità, si deve vedere il lavoro fatto negli anni. Partiamo sempre bassi in classifica per alcuni, poi tanta gente sale sul pullman con noi a festeggiare. Non mi è piaciuto ricevere critiche assurde, una squadra va giudicata quando è stata vista in opera e non ora: ci sono stati attacchi esagerati. Sono 12 anni che lavoro con questa società e mi sono abituato, ma mi meraviglio che ogni anni miglioriamo e gli attacchi sono più forti: la squadra e la società non lo meritano per quanto visto in campo e per aver tenuto lo zoccolo duro. Sono arrivati innesti magari poco famosi, ma molto utili. Il nostro obiettivo è il campionato, poi la Champions vogliamo giocarcela nel migliore dei modi. Ci sono stati dei ritardi negli inserimenti, ma dire che le prossime due partite saranno fondamentali mi sembra eccessivo; mancano ancora quattro giocatori, Pereira arriverà tra due o tre giorni. Con la squadra al completo, dovremo essere bravi a farla girare bene, con la fiducia ed il calore dei tifosi e dei giornalisti, che spesso creano problematiche che non esistono. La squadra sabato ha dato un segnale forte e lei stessa e a chi non ci credeva. Il gruppo ha bisogno di fiducia e di essere sostenuto soprattutto nei momenti difficili, questo vale anche per il tecnico che deve avere intorno un clima sereno. Non critico i tifosi, so che prima si chiudono delle trattative e meglio è, ma non sempre dipende da noi. Con i 6\7 acquisti fatti, la squadra sarà migliorata secondo me ed il mister avrà una rosa che potrà essere competitiva per tutte le competizioni. Rinnovo Inzaghi? Lui sa che la Lazio è casa sua, non c’è un problema con Lotito, c’è stima reciproca, nel momento opportuno si siederanno e mi auguro ci sia un proseguo insieme per tanti anni“.

