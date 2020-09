Premio Scopigno, Filippo Inzaghi: “La Lazio ha una rosa molto competitiva”

L’allenatore del Benevento Filippo Inzaghi, presente anch’esso come il fratello Simone al premio Scopigno in collegamento via Skype essendo stato nominato come miglior allenatore della scorsa Serie B, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi dispiace non essere li con voi perchè sapete come ci tenessi ad esserci, è un premio molto importante vi ringrazio e vorrei condividerlo con tutto lo staff ed i miei giocatori. La vittoria con la Sampdoria è stata una bella soddisfazione anche se c’è ancora tanto da lavorare, la squadra voleva vincere e ci è riuscita, sappiamo che la Serie A è difficilissima ma noi venderemo cara la pelle.”

Sul fratello Simone e sul modulo: “Lui è più bravo di me e un punto di riferimento, ma per quanto riguarda il modulo decido io in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione.”

Sulla Lazio: “Secondo me ha una rosa molto competitiva soprattutto negli undici titolari, il mio unico dubbio riguarda i tanti impegni che dovranno affrontare perchè secondo me ci sono altre squadre che hanno una rosa più attrezzata per poter affrontare le diverse competizioni.”

Sull’Inter: “Andremo ad affrontare secondo me non solo una delle squadre più forti a livello italiano ma anche europeo e quindi quello che sto ripetendo ai miei giocatori in questi giorni, è di andare a giocare questa partita con il sorriso.”

Sulle parole di Tare: “Sono parole assolutamente positive che ovviamente rassicurano tutto l’ambiente Lazio.”

