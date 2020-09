Premio Scopigno, Mancini: “Immobile ha fatto benissimo anche in Nazionale”

Presente ad Amatrice per il premio Manlio Scopigno e Felice Pulici alla carriera, il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “

La Nazionale è un grande traguardo per tutti i giovani ragazzi che si affacciano nel mondo del calcio. Abbiamo dei grandi portieri in italia come poi abbiamo sempre avuto, questa è una cosa ottima per noi. Io spero di vedere più gente allo stadio nelle prossime settimane, il campionato potrebbe essere più equilibrato anche se per me la Juventus rimane la squadra da battere, sarà un anno duro e complicato per tutti. Non so perchè si faccia fatica a far tornare il pubblico negli stadi, credo che 20-25 mila persone possano entrare tranquillamente anche perchè il calcio e lo sport in generale è della gente, è una brutta abitudine quella di vedere lo sport in televisione. Ci sono tanti club che con gli incassi potevano vivere tranquillamente per tutto l’anno. Anche per l’atleta è tutto più complicato perchè gioca per la gente”.Prosegue poi parlando degli Europei della prossima estate: “Abbiamo un’ottima squadra anche se è chiaro che ci sono moneti in cui non tutto va per il verso giusto e un altro anno potrebbe essere molto utile anche perchè abbiamo molti giovani in squadra.

Per quanto riguarda Immobile è normale che nel club sia più abituato a giocare nello stesso modo mentre in nazionale è diverso ma anche con noi ha fatto ottime prestazioni, non dimentichiamo che abbiamo altri attaccanti e che soprattutto in questo periodo penso sia meglio che giochino tutti. Zaniolo è stato sfortunato ma credo che per marzo-aprile possa essere pronto e potrà quindi tranquillamente giocare l’Europeo“. Ancora sul campionato: “Dietro la Juve ci sono molte squadre e così il campionato è molto più bello, spero che le altre squadre stiano li a lottare fino alla fine. A me manca una squadra da poter allenare tutti i giorni soprattutto dopo questo periodo in cui noi siamo tornati in campo dopo quasi un anno”. Infine: ” Volevo ringraziarvi per il premio intitolato ad un grande allenatore e ad un grande amico Felice Pulici.”

