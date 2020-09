SOCIAL | Compleanno Luis Alberto, arrivano gli auguri di Correa e Leiva | FOTO

Dopo gli auguri a Luis Alberto per il suo 28esimo compleanno da parte della Lazio, iniziano ad arrivare quelli social dei suoi compagni si squadra. Attraverso una Stories, sul suo profilo ufficiale Instagram, Joaquin Correa ha voluto augurare buon compleanno al “Mago” numero 10 biancoceleste. La Stories, che raffigura un’immagine dei due che si abbracciano, è accompagnata dalla frase: “Auguri cucciolo. Andiamo sempre più in alto”. Si aggiunge agli auguri anche Lucas Leiva che, in una story su instagram che ritrae lui e Luis durante i festeggiamenti della Supercoppa, ha scritto: “Buon compleanno mio caro amico, che tu trascorra una bella giornata!”

