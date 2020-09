SOCIAL | Luis Alberto ringrazia per gli auguri e precisa: “Giorno pazzesco, ma non potevo saltare l’allenamento!” – FOTO

Giornata speciale per Luis Alberto che oggi ha compiuto 28 anni.

A fine giornata il Mago biancoceleste, che è stato inondato dagli auguri sia da parte dei suoi compagni ma anche di amici e soprattutto tifosi, ha voluto ringraziare tutti attraverso il suo account instagram precisando però, con un pizzico di ironia, come neanche nel giorno del suo compleanno sia venuto meno ai suoi doveri da calciatore. “È stato un giorno pazzesco, però non potevo saltare l’allenamento! Grazie per tutti i messaggi di auguri” , questa la didascalia scelta corredata da 3 foto: una dai festeggiamenti di ieri sera e due scattate proprio oggi nel campo di allenamento.

