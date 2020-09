Ufficiale, Luis Alberto e Lazio insieme fino al 2025

I festeggiamenti per Luis Alberto non finiscono. La S.S Lazio, mediante un comunicato ufficiale, ha infatti appena annunciato il rinnovo con il centrocampista biancoceleste fino al 2025. Una storia, quella tra il Mago e la Lazio, destinata ad appassionare i tifosi ancora per molto tempo.

Visualizza questo post su Instagram 🎉 Today is really a Magic Day… ✍️ #MagicLuis2025 Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 28 Set 2020 alle ore 1:56 PDT

